Sakatlıklar Ümit Korkmaz'ı yıldırmadı

Avusturya'ya göçen işçi bir ailenin çocuğu olan ve iki kez ayağının kırılması, bir kez de dizinden sakatlanmasına rağmen futbol oynamaktan vazgeçmeyen Çaykur Rizesporlu futbolcu Ümit Korkmaz, futbola düşkünlüğü yüzünden yeniden yeşil sahalarda kendini bulmaya başladı.

Devre arasında Almanya 2. Lig ekiplerinden Ingolstadt'tan transfer edilen Ümit Korkmaz, ligin ikinci yarısında 6 maçta 267 dakika sahada kaldı. Korkmaz, Çaykur Rizespor'un Kayserispor'u 2-0, Akhisar Belediyespor'u 3-2 ve Torku Konyaspor'u 3-1 yendiği maçlarda birer golle, toplamda 3 gole ulaşarak takımının galibiyetlerine katkı sağladı. Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Ümit Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle çok zor bir dönem geçirdikten sonra yeniden futbola dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Avusturya Ligi'nde Rapid Wien forması ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra 2008 yılında Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği bir dönemde Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer olduğunu ifade eden Korkmaz, "Talihsiz bir şekilde ilk idmanda ayağımı kırdım. Bu talihsizlikler devam etti. İyileşip bir süre oynadım ve ayağım tekrar kırıldı. Talihsizlikler arka arkaya gelince hep geriden koşmak zorunda kaldım. Kendimi kanıtlamadan da Almanya'dan ayrılmak istemediğim için 2. Lig ekiplerinden Ingolstadt'a transfer oldum" dedi.

Korkmaz, sakatlıkların kendisini futbolda çok geri attığını vurgulayarak, "Sürekli performans olarak arkadaşlarımın gerisinde kalıyordum. Kendime gelip eski Ümit'i bulmaya çalışıyordum. Sakatlıklar çoğaldıkça futbol oynamak zorlaşıyor ama futbolu bırakmak, pes etmek asla söz konusu olmadı. Çaykur Rizespor'a transferim, değişim ve yeniden kendimi bulabilmem için önemli bir şanstı. Çalışırsam, mutlu olursam Çaykur Rizespor'da başarılı olacağımı biliyordum. Yine talihsiz bir şekilde Antalya'da ikinci idmanda ağlayacak halimize gülünecek bir şekilde dizimden sakatlandım. Bu sakatlık da uzun sürdü ama toparladım kendimi. Kendime gelmek için çok çalıştım" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'a da şanssız başlangıç yaptığını ama son haftalarda toparlandığını kaydeden Ümit Korkmaz, şöyle devam etti: "Görev yaptığım 6 maçta 3 gol attım ama bu gollerde arkadaşlarımızın katkısı çok fazla. Goller, sakatlıktan döndüğüm için büyük motive kaynağı oluyor. Geleceğim söz konusuydu, bu goller beni buraya bağladı. Daha tam hazır olmadığımı biliyorum. Maçın 60. dakikasından sonra zorlandığımı, adalelerimin yorulduğunu hissediyorum. Sadece çok çok iyi bir kamp dönemine ihtiyacım var. Bunu da Çaykur Rizespor ile yapmak istiyorum. Burayı çok seviyorum"

"Çaykur Rizespor'da olmaktan çok memnunum"

Samsunlu bir işçi ailesinin çocuğu olduğunu ve ailesinin ekmek parası için Avusturya'ya göç ettiğini anlatan Korkmaz, "Çaykur Rizespor'da olmaktan çok memnunum. Çaykur Rizespor'da kariyerimi sürdürmeyi büyük bir keyifle istiyorum ama burada kalıp kalmamam Çaykur Rizespor'a bağlı. Sözleşmem opsiyonlu olduğu için kulüp karar verecek" diye konuştu.

Korkmaz, hafta sonu İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı zor bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Üst üste aldığımız iki galibiyet ile moralimiz iyi. Bu maçta herkes Fenerbahçe'yi favori görüyor. En kritik maçlarımızda 6 puan toplayarak rahat bir nefes aldık. Fenerbahçe maçını da kazanarak çok daha fazla rahatlamak istiyoruz. Böyle bir sürpriz de yapabiliriz" dedi. Avusturya milli takımı formasını son kez Kadıköy'de Türk milli takımına karşı giydiğini anlatan Ümit Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu maçta bir başka Türk oyuncu Yasin Pehlivan'ın yerine oyuna girmiştim. Avusturya'da taraftarların geçmişte bana olan sevgisini biliyorum. Oynadığım dönemde taraftarların bana büyük desteği oluyordu. Yeniden başarıyı yakalayıp milli takıma dönmek istiyorum ama benim için milli takım bir bonus, öncelik değil. Esas olan Çaykur Rizespor, buraya katkı sağlamak ve yeniden kendimi toparlamak için var gücümle çabalıyorum. Kendimi tam hazır hissettiğimde milli takımdan teklif gelirse yine değerlendiririz."