‘Sakın kıpırdama Ersin frikik sağına gelecek!’

BİLAL MEŞE

Hes Kablo Kayserispor maçında Denis Alibec’in 90+6’da kullandığı frikikte müthiş bir kurtarışa imza atan kaleci Ersin Destanoğlu’nun, Necip Uysal’dan tüyo aldığı ortaya çıktı.

Maçın 72. dakikasında Bernard Mensah’ın yerine oyuna dahil olan Necip, Alibec’in kullandığı frikik öncesinde hızla Ersin’in yanına giderek, genç kalecinin kulağına bir şeyler söylemişti. Deneyimli futbolcunun, Rumen golcünün yapacağı vuruşla ilgili Ersin’i uyardığı belirlendi.



Solak olan Alibec’in meşin yuvarlağı havadan sert bir vuruşla Ersin’in sağına göndereceğini tahmin eden Necip’in, “Sakın bir yere kıpırdama, top kesinlikle sağına gelecek. Seni şaşırtmaya çalışabilir, mutlaka yerinde kal” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Alibec tıpkı Necip’in söylediği gibi topu etkili bir vuruşla sağ köşeye gönderirken, yerinde kalan Ersin meşin yuvarlağı çelmeyi başarmıştı. Beşiktaş, genç kalecinin 90+6’da yaptığı kritik kurtarışın devamında Ajdin Hasic’le ikinci golü bularak rahat bir nefes almıştı.

Valentin Rosier, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor