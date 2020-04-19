Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Salgına rağmen Çinliler durmuyor
19.04.2020 - 07:00 |

Salgına rağmen Çinliler durmuyor

Salgının etkilerinin azalmasıyla Çinli milyarderler hem kendi ülkelerinde futbol yatırımlarına yeniden hız verdi

Salgına rağmen Çinliler durmuyor

ONUR DİNÇER

Yüzde 100 hisse
Çin’in futbol yatırımlarına koronavirüs de engel olamadı. Son 10 yılda tüm dünyada aktif olan Çinli yatırımcılar İsviçre’ye de adım attı. Grasshoppers, Jenny wang Jinyuan isimli iş kadını tarafından, yüzde 100 hisse ile satın alındı. Jenny wang Jinyuan’ın, Premier Lig’den Wolverhampton’ın sahibi Çinli milyarder Guo Guangchang’ın eşi olduğu aktarıldı.

Avrupa’da etkinler
Salgının etkilerinin azalmasıyla Çinli milyarderler hem kendi ülkelerinde futbol yatırımlarına yeniden hız verdi hem de kulüp satın almaya kaldıkları yerden devam etti. Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya’ya kadar pek çok futbol kulübü Çinlilere geçti. Avrupa’da 24, Brezilya ve Avustralya’dan da 2 futbol kulübünün sahipliği Çinli yatırımcılarda bulunuyor. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Salgına rağmen Çinliler durmuyor

Manchester City'nin Anfield'da Liverpool'a Attığı En Güzel Goller

Falcao ailesi güneşin tadını çıkarıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray’da transfer için 26 yaş kriteri

Galatasaray’da transfer için 26 yaş kriteri

Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi

Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi

WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

Sıradaki Haber