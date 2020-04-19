Salgına rağmen Çinliler durmuyor

ONUR DİNÇER

Yüzde 100 hisse

Çin’in futbol yatırımlarına koronavirüs de engel olamadı. Son 10 yılda tüm dünyada aktif olan Çinli yatırımcılar İsviçre’ye de adım attı. Grasshoppers, Jenny wang Jinyuan isimli iş kadını tarafından, yüzde 100 hisse ile satın alındı. Jenny wang Jinyuan’ın, Premier Lig’den Wolverhampton’ın sahibi Çinli milyarder Guo Guangchang’ın eşi olduğu aktarıldı.

Avrupa’da etkinler

Salgının etkilerinin azalmasıyla Çinli milyarderler hem kendi ülkelerinde futbol yatırımlarına yeniden hız verdi hem de kulüp satın almaya kaldıkları yerden devam etti. Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya’ya kadar pek çok futbol kulübü Çinlilere geçti. Avrupa’da 24, Brezilya ve Avustralya’dan da 2 futbol kulübünün sahipliği Çinli yatırımcılarda bulunuyor.

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