Salih Uçan: "4'te 4 oldu, keyfimiz yerinde"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 4'te 4 yapan lider Alanyaspor'da Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

"4'te 4 oldu, keyfimiz yerinde"

"Zor bir maç olacağı kesindi. Birinci ile ikinci oynadı. Geriye düştük ama ilk yarı bitmeden beraberliği yakalamak çok iyi oldu. İkinci yarıya daha moralli çıktık. Yetenekli takımız. Skora etki edecek çözümler bulabiliyoruz. 4'te4 oldu, keyfimiz yerinde."

"Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmek her zaman zordur"

"Fenerbahçe'ye karşı Roma'da hazırlık maçında oynamıştım. Buca'da da oynadım. Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmek her zaman zordur. Fenerbahçe ile beraber şampiyonluk kazandım. Fenerbahçe taraftarı benim için beste yaptı. Çok güzel anılarım oldu orada."

Stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşma olacağının bilincinde olarak Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını belirtti.

Milli maç arasında iyi çalıştıklarını ve Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini aktaran Uçan, "Maçta 1-0 geriye düştük ama bizim için çok önemli bir şey de ilk yarı bitmeden 1-1'i yakalamak oldu. Bu çok önemliydi. Bizim adımıza burada maç döndü diyebiliriz." diye konuştu.

İkinci yarıda 2. golü erken bulduklarını aktaran genç futbolcu, "Bizim için çok iyi oldu. Çünkü büyük avantaj oldu. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. O yüzden skoru elde ettiğimizde, topu iyi çevirip, pas oyuna dönebiliyoruz. Şu anda 4-4'lük bir gidişatımız var. İyi gidiyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin form durumu ve ilk 11'de ne zaman başlayacağına yönelik bir soruya Salih, "Takıma alıştım. İyi bir kadroya sahibiz. Gayet formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne zaman şans gelir? Hocayla konuşuyorum. Yakındır forma giymem." şeklinde yanıt verdi.