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HaberlerGalatasaray Haberleri Salih Uçan futboluyla hayran bıraktı! Sezon sonu transfer...
12.02.2021 - 07:06 | | Fotomaç

Salih Uçan futboluyla hayran bıraktı! Sezon sonu transfer...

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan fakat Alanyaspor yüksek bonservis istediği için alınamayan Salih Uçan sezon sonuna bırakılmıştı. Sezon sonu için görüşme sözü alınan Salih Uçan, kupa maçındaki futboluyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Salih Uçan futboluyla hayran bıraktı! Sezon sonu transfer...
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Kulübü ile kontratı 30 Haziran 2021'de bitecek 27 yaşındaki Salih Uçan, oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası maçında kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Alanyaspor'un maçtaki 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu, pas dağıtımları, hücuma çıkışları ve takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle ağızlara bir parmak bal çaldı.

Galatasaray'ın sezon sonu için görüşme sözü aldığı Salih'i dikkatle izleyen yönetim, "Bonservisi elindeyken kesinlikle almalıyız" yorumunda bulundu. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın lig ve kupa dahil 26 müsabakada 3 golü ve 4 asisti bulunuyor.

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Salih Uçan futboluyla hayran bıraktı Sezon sonu transfer...

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