Salih Uçan: Galatasaray'dan teklif aldım.

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan ve daha sonra Roma'ya transfer olan Salih Uçan şuan Süper Lig'de Alanyaspor'da forma giyiyor. Liglere corona virüs nedeniyle ara verilmesiyle oyuncular evde çalışmalara devam ediyor.

A Spor'a canlı bağlantı yapan yıldız futbolcu Salih Uçan bomba bir itirafta bulundu.

Uçan: 'Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum' dedi.