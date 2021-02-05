Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor!

Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası bugün İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda başlayacak. 7 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda 1350 sporcu, hem kadınlarda hem de erkeklerde 13’er dalda şampiyonluk için yarışacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları Türkiye’nin en önemli salon turnuvası olan ‘Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek.