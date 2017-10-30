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30.10.2017 - 15:08 | | AA

Salzburg-Konyaspor maçı Paolo Mazzoleni'nin

Atiker Konyaspor'un Salzburg takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Paolo Mazzoleni yönetecek.

Salzburg-Konyaspor maçı Paolo Mazzoleni'nin
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un Avusturya'nın Salzburg takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, İtalya Futbol Federasyonu'nda Paolo Mazzoleni yönetecek.

Stadion Salzburg'da 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak karşılaşmada Paolo Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yaparken, maçın 4. hakemi Ciro Carbone, ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Marco Di Bello olacak.

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