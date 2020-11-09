Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek
09.11.2020 - 16:58 | | Sporx

Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek

Salzburg, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hiçbir oyuncusunu ülkelerinin milli takımlarına göndermeyeceğini açıkladı.

Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek
ABONE OL

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'un Rapid Vien maçı öncesinde cuma günü yapılan koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı. Ancak pazar akşamı yapılan testlerin ardından 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Salzburg'da koronavirüs yakalanan ancak herhangi bir semptomu olmayan futbolcular, tecrite altına alındı. Diğer futbolcular için ise karantina süreci başladı. Bu karantina sürecinde, oyuncular sadece evlerine, antrenman sahasına ve maçlara gidebilecek.

Salzburg Kulübü, koronavirüs test sonuçlarında kısa sürede ortaya çıkan bu farkı araştırmak için çalışmaların başladığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, oyuncuların milli takım kamplarına gönderilmeyeceği belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan Ocak ayında 8 transfer birden! Ezeli rakibin yıldızı da geliyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dört büyüklerin büyük umutlarla transfer ettiği yıldızlara şok!

Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek

    Harry Kane, 200. golünü attı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hamilton'dan Türkiye mesajı!
      Hamilton'dan Türkiye mesajı!
    2. Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
      Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
    3. Salzburg'tan koronavirüs kararı!
      Salzburg'tan koronavirüs kararı!
    4. Şok karar! Tarık Daşgün...
      Şok karar! Tarık Daşgün...
    5. Ünlü teknik adam ile yollar ayrıldı
      Ünlü teknik adam ile yollar ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı

    Son dakika | Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı

    Son dakika | Antalyaspor'da sürpriz! Şenol Fidan'la görüştüler...

    Son dakika | Antalyaspor'da sürpriz! Şenol Fidan'la görüştüler...

    Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı

    Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı

    Son dakika | Şenol Güneş açıkladı! Caner, Arda ve Taylan...

    Son dakika | Şenol Güneş açıkladı! Caner, Arda ve Taylan...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet