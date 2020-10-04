Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
04.10.2020 - 14:48 | | İSTANBUL (AA) -

Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Tüm takımı karantinaya alan Avusturya temsilcisi, futbolcularını milli takıma göndermeyecek.

Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
ABONE OL

Avusturya'nın Salzburg Kulübü, üç futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları maçın ardından üç futbolcunun testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu sonucun ardından tedbirler çerçevesinde takımın karantinaya alındığı ve futbolcuların sadece evlerine, antrenman sahalarına ve statlara gidebileceği aktarıldı.

Açıklamada, iki hafta boyunca Salzburg oyuncularına yapılacak milli takım davetlerinin de kabul edilmeyeceği bildirildi.

Salzburgda 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

 

 

 

 

Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi masa tenisi oynadı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
    Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
  2. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
  5. Zorya, Allahyar'ı bekliyor
    Zorya, Allahyar'ı bekliyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Denizlispor - Konyaspor (CANLI)

Denizlispor - Konyaspor (CANLI)

Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistiği

Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistiği

Sıradaki Haber