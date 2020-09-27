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HaberlerFenerbahçe Haberleri Samatta attı, Luyindama cevap verdi
27.09.2020 - 10:54 |

Samatta attı, Luyindama cevap verdi

Samatta’nın Genk formasıyla 84’te attığı golle yaşadığı sevinç, Standard Liege’de Luyindama’nın 90+2’de fileleri bulan vuruşuyla yalnızca sekiz dakika sürdü. İki futbolcu bu maçın ardından ilk kez bugünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçında karşı karşıya gelecek.

Samatta attı, Luyindama cevap verdi
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Mbwana Samatta transferinin derbi maçının öncesinde gerçekleşmesi ortaya ilginç bir durum çıkardı. Böylelikle dev maç aynı zamanda iki eski takım arkadaşının karşılaşmasına sahne olacak.

Mazembe’de takım arkadaşıydılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Samatta ile Galatasaraylı Luyindama Kongo’nun Mazembe kulübünde takım arkadaşıydı. Aynı dönemde yarım sezonluğuna kulübün bünyesinde bulunan futbolcular birlikte antrenman yaparken, o dönem aynı maçtaysa forma giymedi.

Belçika’da yola devam ettiler
Mazembe ile yolları ayrılan Samatta ve Luyindama futbol hayatlarına Belçika’da devam etti. İki eski takım arkadaşı iki yıl önce Genk - Standard Liege maçında karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçta Genk’in golünü 84’te Samatta attı ancak sevinci yarıda kaldı.

Samatta attı, Luyindama cevap verdi
Eski takım arkadaşına galibiyet sevinci yaşatmayan Christian Luyindama 90+2’de sahneye çıktı. Standard’ın golünü kaydeden Luyindama son anda takımını mağlubiyetten kurtardı ve bir puanı getirdi.

Başkan gururlandı, soyunma odasına indi
Mazembe kulübünün başkanı Moise Katumbi o maçta tribündeydi. İki eski futbolcusunun da gol atarak karşılaşmaya damga vurmasıyla büyük bir gurur yaşadı, maçın ardından soyunma odasına inerek hep birlikte fotoğraf çekildiler.

İki yıl sonra derbide karşılaşacaklar
Son karşı karşıya geldikleri maçta karşılıklı birer gol atan iki futbolcu bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde yeniden aynı maçta sahne alacaklar.

 Samatta attı, Luyindama cevap verdi

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