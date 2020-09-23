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23.09.2020 - 07:00 |

Samatta’ya Sörloth modeli

Aston Villa’dan Mbwana Samatta’yı isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde ilginç bir yol izliyor.

Samatta’ya Sörloth modeli
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Alexander Sörloth modelini iyi bilen sarı-lacivertliler, Samatta’da benzer bir çalışma yapıyor. Aston Villa’da geçen sezon 16 maçta sadece 2 gol atan Tanzanyalı forvet için kiralık artı satın alma opsiyonu teklifi iletildi.

Satın alma opsiyonuna ise ‘25 gol’ garantisi ve 6.5 milyon euro opsiyon bedeli eklendi. Tıpkı İngiltere’de başarısız olup Türkiye’de gol kralı olan Sörloth gibi, Samatta’nın Süper Lig’de patlama yapması halinde satın alma opsiyonunun devreye girmesi amaçlanıyor.

Aston Villa ise opsiyondaki gol sayısının 15’e çekilmesini ve opsiyon bedelinin 8 milyon euro olmasını istiyor.

Samatta’ya Sörloth modeli

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