Samet Aybaba: "Bu çöküşten ancak üretimle çıkarız"

SERDAR SARIDAĞ - RÖPORTAJ

Deneyimli teknik adam raporunu koronavirüs salgınından önce hazırladığına vurgu yaptı, “Bu salgın olmasaydı bile sistem işlemez hale gelmişti. Biz bu çöküşten ancak üretimle çıkarız. Türk futbolunun sırtındaki borcu, borçla değil üreterek kapatabiliriz” ifadelerini kullandı

Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden deneyimli teknik direktör Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim ettiği ve kamuoyunda çok konuşulan önerilerinin detaylarını Milliyet’e değerlendirdi.

Futbolun ekonomisine dair birbirinden çarpıcı tavsiyelerine, “Türk Futbolunun Kurtuluş Projesi” adını veren Aybaba, “Ben bu projenin hazırlığını uzun süredir yapıyordum. Proje, koronavirüs salgını nedeniyle değil, çok daha öncesinden hazırlanmıştı. Acı ama gerçek; futbolumuzda sistem zaten çökmüştü. Bu salgın olmasaydı bile sistem işlemez hale gelmişti. Biz bu çöküşten ancak üretim futboluyla çıkarız. Türk futbolunun sırtındaki bu borcu, borçla değil üreterek kapatabiliriz” ifadelerini kullandı.



‘Meksika başlıyor’

Samet Aybaba, Türkiye’de idealleri doğrultusunda futbol oynayan çok geniş bir genç oyuncu havuzunun olduğunu belirterek bunun yeteri kadar değerlendirilmediğine vurgu yaptı.

Kurtuluşun altyapılarda olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Her kulüp her sezon bir ya da iki tane kendi altyapısından yetiştirdiği gençleri dünyaya pazarlasa, 5-6 sene içerisinde bu borçları aşağıya çekebiliriz. Bunu yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Bu projeyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldım. Olumsuz eleştirenler de olmuş. O zaman onlar da ortaya bir proje koysunlar. Eğer olumsuz buluyorsan sizler de ortaya bir başka öneri ve proje getirin ki ben de ‘evet şurada bir hatamız var’ diyeyim. Bizim böyle tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Üç ay önce sunduğum bu projeyi, Meksika hayata geçiriyor. Eğer uygulayabilirlerse, yakın zamanda dünya liglerinde çok daha fazla Meksikalı genç oyuncu görürsek şaşırmayalım. Ülkemizde futbolu yeniden ayağa kaldırabilecek futbol aklına sahip çok değerli isimler var. Artık futbolumuzun kulüpler bazındaki yönetimlerinde böylesine futbol aklının da yer alması lazım” diye konuştu.

Meraş ve Yandaş örnekleri

Yetenekli oyuncuların futbol sahnesine çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Samet Aybaba, eski öğrencileri olan Umut Meraş ve Mert Hakan Yandaş’ı örnek gösterdi.

Deneyimli teknik adam şunları söyledi: “Projenin 2025-26 diliminde 24 takımlı ligler halinde bir futbol yapımız olmalı. Bu ülke bir sezonda 24 takımlı bir ligi çok rahatlıkla oynatabilir. Bugün benim Türkiye’nin birçok yerinde bulduğum bazı oyuncular, yurt içi ve yurt dışında forma giyiyorlar. Son olarak Umut Meraş’ı söyleyebilirim. Keza Mert Hakan Yandaş da öyle. Yeter ki aşağılara bakalım. Tesisleşmeye önem verelim. 24 takımlı lig olur. Bir sürü yeni statlarımız yapıldı ama içlerine yeteri kadar takım sokamıyoruz. O statlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. 2020-21 sezonundaki 14 yabancı sayısı bir dahaki yıl 12’ye düşürülebilir. Her sene iki azaltarak 2025-26 sezonunda 5 yabancı 10 tane altyapı oyuncusunu kadroya dahil etmeliyiz. Başka çaremiz yok. Çünkü sistem çoktan çöktü. Fakat sistemi salgın çökertmedi. Sistemi sürekli borçlanmak ve üretememek çökertti.”

‘FEDA döneminde başarabilirdik’

Samet Aybaba, Beşiktaş’ı çalıştırdığı, FEDA dönemi adı verilen sezonu hatırlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Aybaba, “Beşiktaş’ta görev yaparken buna benzer bir hazırlığımız olmuştu. 4-5 senede borcu aşağıya çekebilirdik. Bu süreç maalesef gerektiği gibi hayata geçirilemedi. Bu projede yabancı sayısı daha ilk senesinde aşağıya çekilmiyor. 2026 yılında 4 ya da 5 yabancı olacak şekilde hazırlandı. Peki boşalacak kontenjanını kimler dolduracak? İşte o boşluğu senin altyapıdan gelen oyuncuların dolduracak. Alt ligler bizim oyuncu havuzumuz olacak şekilde dizayn edilmeli. Buradaki hocaların maaşları da federasyon tarafından kulüplerden kesilerek ödenmeli” dedi.

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