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24.12.2020 - 22:38 |

Samet Aybaba'dan kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ilk yarısını iyi oynadıkları karşılaşmanın kırılma anının Lennon'un ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılması olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ilk yarısını iyi oynadıkları karşılaşmanın kırılma anının Lennon'un ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılması olduğunu söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamamanın verdiği stresin oyuncularını olumsuz etkilediğini belirtti.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını, rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Aybaba, şunları kaydetti: 

"Oyunun ilk yarısında iki top direkten döndü, bir gol attık. İlk yarı pozisyon da vermedik. İkinci yarı oyunun kırılma anı Lennon'ın ikinci sarı karttan atılması. Defalarca izledik. Çok da konuşuyoruz, hakem hataları nasıl olacak, nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum. İyi şeyler yapmaya çalıştığımız bir dönem içerisinde saha içerisinde karşımıza böyle engeller çıkıyor. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Büyük bölümde de başarıyorlar. Sık aralıklarla maçlar var. Toparlanıp bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." 

Samet Aybabadan kırmızı kart tepkisi

Kartal: "Çok önemli bir 3 puan aldık" 

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri'ye 10 oyuncudan yoksun geldiklerini ama hiçbir zaman bunu dile getirmediklerini söyledi. 

Kayserispor maçına teorik ve taktik anlamda oyuncuları çok iyi hazırladıklarını belirten Kartal, "Sezon başından beri her mevkiden oyuncularımın nasıl oynayacağını çok iyi anlattım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularıma çift santrfor oynamalarının talimatını verdim." diye konuştu. 

Maçı kazanmak için her türlü hamleyi yaptıklarını aktaran Kartal, şunları ifade etti: 

"Maçı çevirmek için elimizdeki tüm imkanlar dahilinde hamleleri yaptık. 1-1'den sonra hücum yaparak, merkezde kalarak her türlü hamleyi yaptım. Oyuncularım da bana çok iyi cevap verdi. Baştan sona iyi oynayarak, iyi mücadele ederek 1-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik, inancımızı kaybetmedik. Birbirimize olan saygımızla bugün gerçekten çok önemli bir 3 puan aldık."

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