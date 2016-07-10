Sammer, Bayern Münih'ten ayrıldı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in sportif direktörü Matthias Sammer, görevinden ayrıldı.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada nisan ayından bu yana sağlık sorunu bulunan Sammer'in kendi isteğiyle görevinden ayrılmak istediği ve kulübün de bunu onayladığı belirtildi.

Sammer yaptığı açıklamada, sağlığının tekrar düzeldiğini ancak Bayern Münih'te görev yapmanın yedi gün 24 saat çalışmak anlamına geldiğini belirterek, şu anda bunu yapamayacağını ifade etti.

Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl Heinz Rummenigge de Sammer'e bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Nisan ayında beyninde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilen Matthias Sammer'in Bayern Münih ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.