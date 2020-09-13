13.09.2020 - 18:34 | | AA
Åžampiyon Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk!
TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul'da Ã§iftlerde Alexa Guarachi (Åžili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi ÅŸampiyon oldu.Â
TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul'da Ã§iftlerde Alexa Guarachi (Åžili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi ÅŸampiyon oldu.Â
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ä°stanbul Tenis Merkezi'nde dÃ¼zenlenen toprak kort turnuvasÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen final mÃ¼sabakasÄ±nda Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk Ã§ifti, AvustralyalÄ± Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
MÃ¼sabakayÄ± 6-1 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 kazanan Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk ikilisi, organizasyonu ÅŸampiyon olarak tamamladÄ±.