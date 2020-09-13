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13.09.2020 - 18:34 | | AA

Åžampiyon Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk!

TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul'da Ã§iftlerde Alexa Guarachi (Åžili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi ÅŸampiyon oldu.Â

Åžampiyon Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk!
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TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul'da Ã§iftlerde Alexa Guarachi (Åžili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi ÅŸampiyon oldu.Â 

TÃ¼rkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ä°stanbul Tenis Merkezi'nde dÃ¼zenlenen toprak kort turnuvasÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen final mÃ¼sabakasÄ±nda Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk Ã§ifti, AvustralyalÄ± Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

MÃ¼sabakayÄ± 6-1 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 kazanan Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk ikilisi, organizasyonu ÅŸampiyon olarak tamamladÄ±.

Åžampiyon Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk

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