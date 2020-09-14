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14.09.2020 - 07:00 |

Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!

Süper Lig'de şampiyon Başakşehir sezonu Atakaş Hatayspor’a karşı açıyor.

Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!
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Yeni sezonun ilk haftasında bugün Atakaş Hatayspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Başakşehir daha sonra akşam saatlerinde Gaziantep’e gitti.

Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor

Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor

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