Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!

Yeni sezonun ilk haftasında bugün Atakaş Hatayspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Başakşehir daha sonra akşam saatlerinde Gaziantep’e gitti.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu