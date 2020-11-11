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11.11.2020 - 07:00 |

Şampiyon Başakşehir uyandı!

Başakşehir, lig ve Avrupa’da yakaladığı çıkışla kendine geldi, sezon başındaki kötü görüntüsünü sildi.

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CELAL UMUT EREN

Süper Lig’in son şampiyonu, arka arkaya elde ettiği galibiyetlerle toparlanmasını bildi. Okan Buruk ve öğrencileri, yeniden zirveye yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi’nde de Manchester United zaferiyle ses getirdi

Süper Lig’de Medipol Başakşehir rüzgarı yeniden esmeye başladı. Sezona 3’te sıfır ile başlayarak şaşırtan turuncu-lacivertliler, 4. haftada 21. sıraya kadar inmiş ve sonuncu olmuştu. Ancak 8. hafta itibariyle bir kez daha zirve seviyesine yükselen Başakşehir, 4. sırayı aldı.

Son 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Okan Buruk ve öğrencileri, 13 puanla lider Alanyaspor’a maç fazlasıyla 4 puan kadar yaklaştı. Şampiyonlar Ligi’nde de tarihinde ilk kez mücadele eden İstanbul ekibi, Leipzig ve PSG karşısındaki güzel futbolunu sonuca bağlayamasa da 2-1’lik Manchester United zaferi tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı. Devler Ligi’nde de grupta iddialı hale gelen Başakşehir, adeta uykusundan uyandı.

Yeni transferlerin de takıma adapte olmasıyla rahatlayan turuncu-lacivertliler hem oyun hem de sonuçlar bazında yükselmeye başladı. İlk maçında 2 asist yapan Chadlii hemen takıma ısınan Giuliano ile ilk 11’e giren Deniz Türüç alkışı hak eden isimlerdi.

Ayrıca son 5 haftada 3 gol atıp 1 asist yaparak form kazanan kulüp efsanesi Edin Visca da göze çarptı. Mehmet Topal, Epureanu, Skrtel, Demba Ba gibi yıldızlar ise tecrübeleriyle arkadaşlarına yol açtı.

Nacer Chadli sevinci

Medipol Başakşehir’de sezonun flaş transferlerinden Chadli’nin Gençlerbirliği maçındaki performansı ayakta alkışlandı. 79. dakikada oyuna giren tecrübeli isim hem Gulbrandsen hem de Mehmet Topal’a şık asistler yaptı, 3 puanı takıma kazandırdı.

Kritik galibiyette başrol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Mart 2020’den beri resmi maça çıkmıyordu. Geçen sene Anderlecht’te iken koronavirüs nedeniyle

Belçika’da ligler iptal edilmişti. Tam 7.5 ay sonra resmi maç oynayan Chadli, deneyimi ve kalitesiyle 10 dakikada beğenildi.

Şampiyon Başakşehir uyandı

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