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13.10.2020 - 11:35 | | ANKARA (AA) -

Şampiyon Busenaz rol model olmak istiyor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Kız çocuklarımıza  destek olmak çok önemli. Benim gibi başarılı sporcu olmaları ve rol model  almaları için onları desteklemeye devam edeceğim" dedi.

Şampiyon Busenaz rol model olmak istiyor
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Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz  Sürmeneli, kız çocuklarıyla ilgili projelerde yer almaktan büyük mutluluk  duyduğunu dile getirerek, "Benim gibi başarılı sporcu olmaları ve rol model  almaları için onları desteklemeye devam edeceğim." dedi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen  Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota müsabakalarına hazırlanan Busenaz Sürmeneli,  AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başarılarıyla özellikle kız çocuklarına rol model olmak istediğini  belirten 22 yaşındaki şampiyon boksör, "Özellikle kız çocuklarına yönelik güzel  çalışmalar oluyor ve hepsini destekliyorum. Bu tarz projelerde yer almaktan büyük  mutluluk duyuyorum. Kız çocuklarımıza destek olmak çok önemli. Benim gibi  başarılı sporcu olmaları ve rol model almaları için onları desteklemeye devam  edeceğim. Buradan da anne babalara sesleneyim, çocuğunuzu mutlaka destekleyin,  bir spor branşına da yönlendirin." diye konuştu.

"Olimpiyat yolunda önümüzde bir engel görmüyorum"

Busenaz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için önünde bir engel  görmediğini dile getirdi.

Londra'da pandemi nedeniyle yarıda kalan kota müsabakalarında bir maçı  kaldığını hatırlatan Busenaz, "Şu anda en iyi düzeyde olmamız beklenemez ancak  kimse eski formunda değil. Toparlanacağız ve bunun için zamanımız var. Mental  olarak iyiyiz ancak fiziksel olarak istediğimiz seviyede değiliz. İnşallah  elemelere eski formumuzda daha iyi dönmek istiyoruz. 5 kotanın hepsini alarak  Tokyo'ya gideceğimize inanıyorum. Gerçekten çok çalışırsak ve kendimize  güvenirsek önünüzde bir engel olmaz. Olimpiyat yolunda önümüzde bir engel  görmüyorum. İnşallah kotamı alıp bayrağımızı Tokyo'da dalgalandırmak istiyorum."  ifadelerini kullandı.

"Hastalıktaki en büyük korku, vicdan korkusu"

Busenaz Sürmeneli, mart ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da  düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarından dönüşte  Kovid-19 hastalığına yakalandığını aktararak, o süreci şöyle anlattı:

"Hastalığı ilk yaşayanlardanım. Londra dönüşü Kovid-19 oldum. Oda  arkadaşım Buse Naz Çakıroğlu'ydu ancak onda bir şey çıkmadı. Büyük ihtimalle  yolda kaptım. Gerçekten ilk başlarda bir şey hissetmedim, takımda bir kaç kişide  çıkınca test oldum ve pozitif çıktı. Maalesef aileme de bulaştırmış oldum. Annem  biraz ağır geçirdi ama şu an hepimiz iyiyiz. İlk başlarda hastalıktan sonra  antrenmanlara adapte olmakta zorlandım. Şu anda hiçbir problem yok, hastalığın da  bir etkisi kalmadı üzerimde. Hastalıktaki en büyük korku, vicdan korkusu.  Kendinizi değil, etrafınızdakileri düşünüyorsunuz, onlara bulaştırmaktan  korkuyorsunuz."

"Trabzonluların genlerinde boksörlük var"

Busenaz Sürmeneli, Trabzon'dan başarılı boksörlerin çıkmasını da  değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da sokakta birini çevirseniz mutlaka 'boks yapmıştım' der.  Gerçekten kanımızda var. Herkesin boksa yeteneği var. Havasından mı suyundan mı  bilmem ama Trabzonluların genlerinde boksörlük var. Trabzon'da futboldan sonra en  fazla ilgi gören spor boks. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum, arkamda Trabzonluların desteğini hissediyorum."

 Şampiyon Busenaz rol model olmak istiyor

 

 

  

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