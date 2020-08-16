Åžampiyon EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA oldu!

Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± HazÄ±rlÄ±k TurnuvasÄ±'nÄ± EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA kazandÄ±.Â

EczacÄ±baÅŸÄ± Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ± 3-0 yenen EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ÅŸampiyon oldu. TÃ¼rk Hava YollarÄ± ise turnuvayÄ± ikinci sÄ±rada tamamladÄ±.

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda ise Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 YeÅŸilyurt'u 3-2 yenerek turnuvayÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bitirdi.