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16.08.2020 - 22:40 | | AA

Åžampiyon EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA oldu!

Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± HazÄ±rlÄ±k TurnuvasÄ±'nÄ± EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA kazandÄ±.Â

Åžampiyon EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA oldu!
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Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± HazÄ±rlÄ±k TurnuvasÄ±'nÄ± EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA kazandÄ±.Â 

EczacÄ±baÅŸÄ± Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ± 3-0 yenen EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ÅŸampiyon oldu. TÃ¼rk Hava YollarÄ± ise turnuvayÄ± ikinci sÄ±rada tamamladÄ±.

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda ise Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 YeÅŸilyurt'u 3-2 yenerek turnuvayÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bitirdi.

Åžampiyon EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA oldu

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