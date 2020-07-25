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HaberlerBasaksehir Haberleri Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak
25.07.2020 - 10:35 | | AA

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyonMedipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek.

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak
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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak

 

- Şampiyonluk kutlaması Başakşehir'de

 

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

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