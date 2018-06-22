Şampiyona servet yağacak!

2018 Dünya Kupası’nda 32 takım adeta bir serveti kasasına koyacak. Rusya’daki dev kupada 32 takımın her birine ekonomik bir getiri sağlanacak.

FIFA tarafından yapılacak ödemelerde, yayın, reklam, katılım, galibiyet ve mücadele primleri toplandığında ciddi bir maddi imkan sunulacak. Toplamda 400 milyon dolarlık bir pasta ortada duruyor.En büyük oranı yüzde 9.5’la şampiyon olan ülke alacak ve kasasına 38 milyon dolar koymuş olacak. Finale kalıp, 2. olan ülkeye de yüzde 7 ile 28 milyon dolar aktarılacak.

3. ülke yüzde 6 ile 24 milyon dolar, 4. ülke de yüzde 5.5 oranla 22 milyon dolar almaya hak kazanacak. 5. ile 9. ülkeler de belirlenip yüzde 16’lık dilim aktarılacak, 18 milyon dolardan toplam 64 milyon dolar dağıtılacak.

Ardından 9. ile 16. sıraları alan ülkelere de yüzde 24’lük bir dilim bırakılıp, 12 milyon dolardan toplamda 96 milyon dolar aktarılacak. 17 ila 32. sıradaki ülkeler kalan yüzde 32’lik dilimden takım başı 8 milyon dolar ve toplamda 128 milyon euro elde edecek.

Bununla beraber, kulüp takımlarına da ülke milli takımlarına oyuncu göndermelerinden dolayı bir katkı sağlanacak ve toplamda 791 milyon dolar FIFA’nın kasasından çıkacak.

Büyük gelişim

FIFA’nın kıtalara göre medya hakları dağıtımında ciddi bir gelir artışı dikkat çekti. 2010 ve 2014 Dünya Kupaları ile yapılan kıyasmalarda 2018’in 2010’a oranla yüzde 47.8’lik, 2014’e göre de yüzde 38.2’lik artırım yaşadığı aktarıldı.

Avrupa kıtasındaki ülkelerin medya hakları için 1.8 milyar dolar vermesi öne çıktı. Asya’dan 681 milyon dolar çıkarken, Kuzey Amerika’da 587 milyon dolar, Güney Amerika’da 450 milyon dolar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 187 milyon dolar, Orta ve Güney Afrika’da 80 milyon dolar harcandı.

Toplamda 3.066 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı.