Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçı iptal edildi
22.08.2020 - 19:28 | | ANKARA (AA) -

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçı iptal edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçı iptal edildi
ABONE OL

 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasında ilk olarak 19 Ağustos'ta oynanması planlanmasına rağmen Slovan Bratislava ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçın 21 Ağustos'a ertelendiği, erteleme öncesinde yapılan son testte Slovakya ekibindeki oyuncularda yeni vakalar tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu maç iptal edilirken, turu geçen taraf, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yapacağı toplantının ardından belli olcak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kosova'nın Drita ile Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield arasındaki karşılaşma da Drita'nın iki futbolcusunda Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve Kosova temsilcisi hükmen mağlup sayılarak elenmişti.

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçı iptal edildi

 

Fenerbahçe taraftarından Topuk Yaylası’na büyük ilgi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçı iptal edildi
    Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçı iptal edildi
  2. BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
    BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
  3. Gökhan Gönül'den 3-5-2 itirafı
    Gökhan Gönül'den 3-5-2 itirafı
  4. Galatasaray'dan İnegölspor'a transfer! Ogün Çalışkan imzaladı...
    Galatasaray'dan İnegölspor'a transfer! Ogün Çalışkan imzaladı...
  5. Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu'ndan yönetime eleştiri
    Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu'ndan yönetime eleştiri



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ve 36 yaşındaki Robben sahalara döndü...

Ve 36 yaşındaki Robben sahalara döndü...

Muhammet Demir 1 yıl daha Gaziantep FK'de

Muhammet Demir 1 yıl daha Gaziantep FK'de

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-2

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-2

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izleniyor?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izleniyor?

Sıradaki Haber