Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi için geri sayım sürüyor. Beşiiktaş'ın ön eleme turunda PAOK'a karşı kaybetmesinin ardından ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirilen ön eleme maçlarının ardından grup aşamasında mücadele edecek olan 32 takım belirlendi.

Temsilcimiz Başakşehir'in 4. torbadan katılacağı kura çekilişinde 1. torbada Avrupa'nın devleri yer alıyor. 2. torbada da oldukçua güçlü takımların yer aldığı Şampiyonlar Ligi torbalarında Başakşehir, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, Rennes, Ferencvaros ile aynı torbada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam saat 18:00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

1. TORBA: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. TORBA: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. TORBA: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Rennes, Ferencvaros