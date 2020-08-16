16.08.2020 - 14:57 |
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları şifresiz olarak yayınlanacak!
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan flaş karar... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, şifresiz yayınlanacak.
Avrupa Ligi yarı final maç programı
16 Ağustos Pazar | Sevilla - Machester United
17 Ağustos Pazartesi | Inter - Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi yarı final maç programı
18 Ağustos Salı | RB Leipzig - PSG
19 Ağustos Çarşamba | Lyon - Bayern Munih
Bütün karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak.
Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi Yarı Final Sevinci