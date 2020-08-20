Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi'den tur atlayanlar belli oldu!
20.08.2020 - 03:33 |

Şampiyonlar Ligi'den tur atlayanlar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Norveç ekibi Molde, Finlandiya temsilcisi KuPS takımını 5-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'den tur atlayanlar belli oldu!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda 11 karşılaşma yapıldı. 

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Omonia, Molde, Suduva, Celje, Tirana, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogorets, Saraybosna, Sheriff ve Cluj tur atladı. 

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) ile Slovan Bratislava (Slovakya) arasındaki maç, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler yüzünden ertelendi. 

Şampiyonlar Ligiden tur atlayanlar belli oldu

Sonuçlar şöyle: 

Ararat (Ermenistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 

Molde (Norveç) - KuPS (Finlandiya): 5-0 

Flora Tallinn (Estonya) - Suduva (Litvanya): 1-1 (penaltılarda 2-4) 

Celje (Slovenya) - Dundalk (İrlanda): 3-0 

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk): 0-2 

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Riga (Letonya): 2-0 

Ferencvaros (Macaristan) - Djurgarden (İsveç): 2-0

Buducnost (Karadağ) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-3 

Connah's Quay Nomads (Galler) - Saraybosna (Bosna Hersek): 0-2 

Sheriff (Moldova) - Fola (Lüksemburg): 2-0 

Floriana (Malta) - Cluj (Romanya): 0-2

    Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Şampiyonlar Ligi'den tur atlayanlar belli oldu!
      Şampiyonlar Ligi'den tur atlayanlar belli oldu!
    2. TransAnatolia Rally Raid'de 3. etap tamamlandı
      TransAnatolia Rally Raid'de 3. etap tamamlandı
    3. Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
      Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
    4. Yılmaz Bal: "4 oyuncuyla anlaştık"
      Yılmaz Bal: "4 oyuncuyla anlaştık"
    5. Galatasaray transfer haberleri | Jakub Moder ile anlaşma sağlandı!
      Galatasaray transfer haberleri | Jakub Moder ile anlaşma sağlandı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PSG'de başkan Nasser Al Khelaifi'den Şampiyonlar Ligi primi!

    PSG'de başkan Nasser Al Khelaifi'den Şampiyonlar Ligi primi!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Nwakaeme iddiası! Menajeriyle görüşüldü...

    Fenerbahçe transfer haberleri | Nwakaeme iddiası! Menajeriyle görüşüldü...

    PSG Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı mı yayınlanacak?

    PSG Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı mı yayınlanacak?

    Fenerbahçe transfer haberleri | İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin ayrılık tarihini açıkladı!

    Fenerbahçe transfer haberleri | İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin ayrılık tarihini açıkladı!

    Sıradaki Haber