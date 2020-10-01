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01.10.2020 - 07:00 |

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir’in kura heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kuraları bugün çekilecek ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir’in kura heyecanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kuraları bugün çekilecek. Türkiye’nin bu kulvardaki tek temsilcisi olan Başakşehir’in rakipleri belli olacak. İsviçre’nin Cenevre kentinde TSİ 18.00’de başlayacak kura çekiminde 32 takımın dörderli şekilde yer alacağı sekiz grup belirlenecek.
Turnuvaya katılan takımlar, UEFA kulüp katsayı puanlarına göre ayrıldıkları 4 torbada kura çekimine katılacaklar. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele edecek Başakşehir, kuraya dördüncü torbadan katılacak ve bu torbadaki diğer ekiplerle prosedür gereği eşleşmeyecek. Turuncu-lacivertlileri diğer üç torbadan gelecek Avrupa’nın dev ekipleri bekliyor.

Şampiyonlar Liginde Başakşehir’in kura heyecanı

1.TORBA
B.Münih (Alm.)
R.Madrid (İsp.)
Sevilla (İsp.)
Liverpool (İng.)
Juventus (İtal.)
Paris S.G (Fra.)
Zenit (Rusya)
Porto (Port.)

2.TORBA
Barcelona (İsp.)
At. Madrid (İsp.)
Man. City (İng.)
Man. United (İng.)
Chelsea (İng.)
Shakhtar (Ukr.)
B. Dortmund (Alm.)
Ajax (Hol.)

3.TORBA
Dinamo Kiev (Ukr.)
Salzburg (Avu.)
Leipzig (Alm.)
Inter (İta.)
Olympiakos (Yun.)
Lazio (İta.)
Krasnodar (Rus.)
Atalanta (İta.)

4.TORBA
BAŞAKŞEHİR (Tür.)
Lokomotiv (Rus.)
Marsilya (Fra.)
C.Brugge (Bel.)
Midtjylland (Dan.)
M’Gladbach (Alm.)
Rennes (Fra.)
Ferencvaros (Mac.)

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

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