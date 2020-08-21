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21.08.2020 - 07:00 |

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih fırtınası

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vuran Bayern Münih, 2020 yılında fırtına gibi esti.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih fırtınası
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vuran Bayern Münih, 2020 yılında fırtına gibi esti. Alman devi, 8 aylık süreçte çıktığı 29 resmi maçta 28 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hiç maç kaybetmeyen Bavyera ekibi, Hans Flick yönetiminde Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası’nı kaldırdı. Bu sezonu 3’leme ile kapatmak isteyen Bayern Münih, ayrıca ‘dalya’ demek istiyor. Bayern, 2020 yılında 29 maçta rakip filelere 96 gol gönderdi. 

Şampiyonlar Liginde Bayern Münih fırtınası

PSG kenetlendi
Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez finale çıkan PSG, büyük bir heyecan yaşıyor. Paris şehrin özel etkinlikler düzenledi. PSG yönetimi pazar akşamı Şampiyonlar Ligi finali için statları olan Parc des Princes’i 5 bin taraftarına açmaya karar verdi. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da Paris’te final maçı için taraftar alanlarının oluşturulacağını duyurdu.
Fransa polisi de PSG’nin ezeli rakibi Marsilya’nın şehrinde PSG forması giyilmesini olay çıkmaması için yasakladı.

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