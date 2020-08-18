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18.08.2020 - 07:00 |

Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak yarı final maçlarıyla belli olacak. Yarı final maçında bugün Fransız ekibi PSG ile Almanya’nın Leipzig takımı karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor
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Şampiyonlar Ligi’nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak yarı final maçlarıyla belli olacak. Turnuvanın ilk yarı final maçında bugün Fransız ekibi PSG ile Almanya’nın Leipzig takımı karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise yarın, Alman kulübü Bayern Münih ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon mücadele edecek. Her iki karşılaşma da TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports kanallarından şifresiz yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor

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