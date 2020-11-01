Şampiyonlar Ligi’nde format değişikliği

2021 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi grup aşamasının formatı değiştirildi. Grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak.

Buna göre kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, ilk ayak müsabakalarına 8-10 Aralık’ta ev sahipliği yapacak. 2. ayak karşılaşmaları ise 2-4 Şubat 2021’de Rusya’da gerçekleştirilecek. B Grubu’nda Fenerbahçe Opet, ilk ayakta İtalya’da, 2. ayakta Fransa’da mücadele edecek. C Grubu’ndaki VakıfBank, ilk maçlarını Bulgaristan, ikinci karşılaşmalarını Polonya’da yapacak.

Erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu’ndaki karşılaşmalarına Polonya’da çıkacak. B Grubu’nda mücadele eden Arkas Spor da turnuvanın ilk ayağında Fransa’da, ikinci ayağında ise İtalya’da ter dökecek. Bu aşamada 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi, çeyrek finale yükselecek.