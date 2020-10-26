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26.10.2020 - 10:46 | | AA

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

28 Ekim Çarşamba:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

20.55 Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

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