Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Manchester United-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Başakşehir, bu gece saat 23.00'de İngiltere'de Manchester United karşısına çıkıyor.

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere verilen ara öncesinde İstanbul'da konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla geçen Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, bu akşam Old Trafford'dan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Bolingoli, Epureanu, Skrtel, Rafel, Berkat, İrfan Can, Visca, Fiuliano, Deniz, Dem

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Magurie, Tuanzebe, Telles, Fred, Mctominay, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial

Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan'in yöneteceği kritik mücadele öncesinde H Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Mehmet Topal ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Danijel Aleksic ise İngiltere'ye götürülmedi.

MANU'DA 3 EKSİK

İngiliz devinde ise sakatlıkları süren Luka Shaw ve Phil Jones'un yanı sıra karantinada olan Jesse Lingard bu maçta görev alamayacak.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Türk takımlarına rakip olduğu son dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Manchester United, son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Başakşehir, Avrupa kupalarında bir İngiliz takımına konuk olduğu tek karşılaşmada Burnley'ye 1-0 yenilmişti

Türk takımlarını konuk ettiği son üç Avrupa kupası maçını da kazanan Manchester United, son mağlubiyetini Kasım 2009'da Beşiktaş karşısında almıştı

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester United - Başakşehir maçı bu akşam yani 24 Kasım tarihinde saat 23:00'de başlayacak. Manchester United - Başakşehir karşılaşması canlı olarak Bein Sports 1'de yayınlanacak.



