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05.02.2021 - 00:19 | | Fanatik

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Liverpool maçı öncesi koronavirüs krizi!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yaklaşırken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Leipzig-Liverpool eşlemesi tehlikeye gidi. Almanya'nın koronavirüs kısıtlamalarını genişletmesi sonrası Liverpool'un Almanya'ya girişi zora girdi. Leizpig ya stat değiştirecek ya da hükmen mağlubiyeti kabul edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Liverpool maçı öncesi koronavirüs krizi!
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 16 şubat günü normal şartlarda Leizpig'in Almanya'da Liverpool'u ağırlaması gerekiyordu. Ancak Almanya'nın koronavirüs kısıtlamalarını genişletmesi ve 17 Şubat tarihine kadar İngiltere'den gelen uçuşları kabul etmemesi Liverpool'un Almanya'ya girişine engel koydu. Maç için şu anda çözüm bulunmuş değil.

Seçeneklerden biri, Alman ekibinin İngiltere'ye gelmesi ve Londra'da ya da Liverpool'un sahası olan Anfield'da ilk maçı oynaması. Leipzig çözümlerin hiçbirini kabul etmezse de hükmen mağlup sayılacak.

İngiliz medyasındaki haberlere göre Leipzig'in, Liverpool'un Almanya'ya girişi için izin istemesine ise Alman hükumetinden ret cevabı geldi. Leipzig'in UEFA'ya tarafsız saha başvurusunda bulunması bekleniyor.

Şampiyonlar Liginde Leipzig-Liverpool maçı öncesi koronavirüs krizi

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