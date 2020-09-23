Şampiyonlar Ligi'nde Play-off heyecanı! İşte sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son viraj olan Play-off turunun ilk ayağında 3 maç oynandı. 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Yunan ekibi PAOK, Krasnodar deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

İşte sonuçlar:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0