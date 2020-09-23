23.09.2020 - 01:43 |
Şampiyonlar Ligi'nde Play-off heyecanı! İşte sonuçlar...
Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçlarında 3 maç oynandı ve Krasnodar ile Salzburg rakiplerini yerenek rövanş için avantaj sağladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son viraj olan Play-off turunun ilk ayağında 3 maç oynandı. 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Yunan ekibi PAOK, Krasnodar deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
İşte sonuçlar:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0