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23.09.2020 - 01:43 |

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off heyecanı! İşte sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçlarında 3 maç oynandı ve Krasnodar ile Salzburg rakiplerini yerenek rövanş için avantaj sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off heyecanı! İşte sonuçlar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son viraj olan Play-off turunun ilk ayağında 3 maç oynandı. 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Yunan ekibi PAOK, Krasnodar deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

İşte sonuçlar:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0

Şampiyonlar Liginde Play-off heyecanı İşte sonuçlar...

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