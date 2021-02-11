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11.02.2021 - 11:49 | | AA

Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank 1. torbada, Fenerbahçe Opet ise 2. torbada yer alacak

Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre CEV’in Lüksemburg’daki genel merkezinde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak.

Kura çekimi, CEV YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/CEVolleyball) canlı yayınlanacak.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk karşılaşmalar 23-25 Şubat, ikinci karşılaşmalar ise 2-4 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank 1. torbada, Fenerbahçe Opet ise 2. torbada yer alacak.

Takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar şu şekilde belirlendi:

- 1. torba:

Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

VakıfBank (Türkiye)

A.Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

- 2. torba:

Fenerbahçe Opet (Türkiye)

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)

Unet e-work Busto Arsizio (İtalya)

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)

Şampiyonlar Liginde rakiplerimiz belli oluyor

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