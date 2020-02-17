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17.02.2020 - 10:49 | | ANKARA (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın başlıyor

1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Şampiyonlar Liginde son 16 turu yarın başlıyor

 

 

 

 

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