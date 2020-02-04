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04.02.2020 - 08:00 |

Şampiyonların ‘Divan’ zirvesi

Vodafone Park bugün önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor divan başkanları bir araya gelecek.

Şampiyonların ‘Divan’ zirvesi

Vodafone Park bugün önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Dolmabahçe’de gerçekleşecek zirvede Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor kulüplerinin divan başkanlarını konuk edecek. Divan başkanları dostluk yemeğinin ardından medyaya açıklamalarda bulunacak.

Şampiyonların ‘Divan’ zirvesi

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