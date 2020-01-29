Şampiyonluğa koşan Liverpool, West Ham deplasmanında! Kritik maç canlı bahisle Misli.com'da...

Geçen sezon rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçıran Liverpool bu sene gösterdiği muhteşem performansla kupaya adım adım yaklaşıyor. Maç eksiğine rağmen ikinci sıradaki Manchester City’nin 16 puan önünde bulunan Kırmızılar erteleme maçında konuk olacağı West Ham’ı yenmesi halinde farkı 19’a çıkararak bitime 15 maç kala çok büyük bir avantajın sahibi olacak. Artık tamamen şampiyonluğa odaklanan Liverpool hafta sonu FA Cup’ta oynadığı Shrewsbury karşısında geniş çaplı rotasyona giderek neredeyse tamamen yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti. Bu, Klopp’un pek tercih ettiği bir yol olmamasına rağmen onun da şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteren bir detaydı.

West Ham ise David Moyes yönetiminde yeni yılın ilk günü Bournemouth’u 4-0’la geçerek umutlanmıştı fakat bu gösterişli galibiyetin devamı gelmedi. Ligde çıktığı son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bordo Mavililer hafta sonu West Bromwich’e tek golle mağlup olarak FA Cup’a da veda etti. Düşme hattı ile aynı puanda bulunan Londra ekibi bu haliyle Liverpool’a sürpriz yapamayacak gibi görünse de tehlikede olmaları Klopp ve öğrencileri için dikkate alınması gereken bir durum.

Lider Liverpool’da James Milner, Naby Keita ve Xherdan Shaqiri haricinde önemli bir eksik yok. West Ham’da ise Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks, Felipe Anderson ve Andriy Yarmolenko sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Liverpool ligde 14 maçtır kazanırken genel toplamda ise 23 maçta 22 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Liverpool ligdeki son 10 maçında ilk yarıları da önde tamamladı.

Liverpool bu 10 maçta 4 gol yedi.

West Ham’ın ligdeki son 2 maçında ilk yarı 1.5 gol üzeri tamamlandı.

West Ham ligde çıktığı son 10 maçta 6 mağlubiyet alırken bu yenilgilerin 5’inde kalesinde minimum 2 gol gördü.

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MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Namağlup lig yarışına devam eden Liverpool için en büyük hedef, şampiyon olmanın dışında yenilmemek. Son olarak zorlu Wolves deplasmanından da üç puanla dönen Liverpool, ligin kırılgan takımlarından West Ham ile karşılaşacak. David Moyes geldikten sonra da toparlanamayan ve son olarak Leicester'dan fark yiyen Londra ekibinin işi zor. Liverpool standart performansıyla kazanır.