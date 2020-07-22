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22.07.2020 - 07:00 |

Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den

Lig şampiyonu Medipol Başakşehir’de 3 isim ön plana çıktı. Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen ve sözleşmeleri yenilenmeyen Mert Günok, Martin Skrtel ve Mehmet Topal, turuncu-lacivertlilerle tarihi bir zafere ulaştı.

Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den
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2015’te Fenerbahçe’de düşünülmeyen ve yerine Fabiano’nun getirildiği Mert Günok, adeta ikinci baharını yaşadı ve hem şampiyon oldu hem de milli takımın bir numarasına yükseldi.

Mert ayrıldığından beri Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sözleşmesi yenilenmeyen Martin Skrtel de henüz ilk sezonunda Başakşehir’le zirveye çıktı. Fenerbahçe ise bu sezon 5 farklı stoper denedi verim alamadı, ligi 7. tamamladı.

Mehmet Topal da istenmeyen adam haline gelip ayrıldı ve Başakşehir’de huzuru buldu. Tecrübeli orta saha, 3 farklı takımla şampiyon olan tek futbolcu konumuna yükselip, rekor kırdı.

Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçeden

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