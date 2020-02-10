10.02.2020 - 15:48 |
Şampiyonluk favorisi haftalar sonra ilk kez değişti! İşte yeni favori...
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddia risk yönetimine göre Trabzonspor yeni favori oldu.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddia risk yönetimine göre Trabzonspor yeni favori oldu.
İşte yeni oranlar...
Trabzonspor: 3.25
Fenerbahçe: 3.50
Galatasaray: 5.00
Sivasspor 6.50
Başakşehir 7.00
Beşiktaş: 12.00