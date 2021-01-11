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11.01.2021 - 12:13 |

Samsunspor, Beşiktaş'tan yetenek kiralıyor

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Yılport Samsunspor, Beşiktaş'tan genç oyuncu Atakan Üner'i 6 aylığına kiralık olarak renklerine katmak istiyor.

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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Yılport Samsunspor, Beşiktaş'tan Atakan Üner'e talip oldu...

Samsun Halk gazetesinin haberine göre; geçen sezon TFF 1. Lig'de Altınordu forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'in yolunu tutmuştu. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen kırmızı-beyazlıların, genç oyuncu için Beşiktaş ile temas kurduğu, sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar renklerine katmak istediği konuşuluyor.

Beşiktaş'ta bu yıl yeteri kadar süre alamayan Atakan ise kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş, Atakan Üner'i 150 bin euro bonservisle transfer etti. Genç oyuncu, 4 resmi maçta 137 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.

Samsunspor, Beşiktaştan yetenek kiralıyor

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