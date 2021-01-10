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Haberler1.Lig Haberleri Samsunspor, Plumain'i KVC Westerlo'ya kiraladı
10.01.2021 - 00:32 |

Samsunspor, Plumain'i KVC Westerlo'ya kiraladı

Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.

Samsunspor, Plumain'i KVC Westerlo'ya kiraladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Plumain'in Belçika'nın 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiralandığı kaydedildi. 

Fransız oyuncunun KVC Westerlo takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Samsunspor, Plumaini KVC Westerloya kiraladı

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