10.01.2021 - 00:32 |
Samsunspor, Plumain'i KVC Westerlo'ya kiraladı
Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncusu Ange Freddy Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo takımına kiraladı.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Plumain'in Belçika'nın 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiralandığı kaydedildi.
Fransız oyuncunun KVC Westerlo takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.