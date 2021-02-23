Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Oynayacağımız 12 final maçı var

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetten ötürü oyuncularını tebrik etti.

Ligdeki en ciddi rakiplerine karşı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Sağlam, "Kazanıp, yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Sadece küçük bir avantaj elimize geçirdik. Bundan sonra oynayacağımız 12 final maçı var. Hepsini de birbirinden önemli ve değerli rakiplerle oynayacağız." diye konuştu.

Yarın sahalarında Eskişehirspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Sağlam, "Yarın çok değerli bir 3 puan mücadelesi vereceğiz. Rakibimiz genç, dinamik bir takım. Özellikle skor dezavantajı oluşmadığı her dakika daha iyi oynayabilen, mücadele eden ve oyuna tutunan bir yapıları var. Önde kontratak oyununa uygun futbolcuları da var. Yarın bizi çok dirençli, genç ve dinamik bir takım bekliyor. Bizim de rakibimizin bu özelliklerini ortadan kaldırabilecek organizasyonları uygulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Eskişehirspor maçında futbolcularından şampiyon takımının oyuncuları gibi sorumluluk alıp, mücadele etmelerini istediğini aktardı.

"Futbolun doğrularını sahaya yansıtıp, inşallah herhangi bir kayba uğramadan, şampiyonluk yolundaki 12 finalden bir tanesini daha atlatacağımıza inanıyorum." diyen Sağlam, "Sonrasında önemli bir maçımız daha var. Yarınki maçta baştan sona konsantre olmuş, olayı yaşayan, camianın beklentisinin bilincinde hareket eden bir grup olarak mücadele vereceğiz. İnşallah iyi mücadele ve iyi futbol ile kazanıp, yolumuza kayıpsız devam etmenin keyfini yaşayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birlikte başaracağız"

Takımda rotasyon yapabileceklerine dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Cezalı oyuncumuz var, hafif sakatlığı olanlar var. Devre arasında gelip de fiziksel olarak eksiklerini tamamlayanlar da var. Bunların hepsini değerlendirip, yarın bize katkı sağlayacak, zorlu engeli geçmemize yardımcı olacak ilk 11'i sahaya çıkaracağız. Biz rakibe göre, sisteme göre ve oluşan şartlara göre zaman zaman kimsenin beklemediği değişiklikleri de yapabiliyoruz. İki hafta önce kadroda olmayan Guido Koçer'i İstanbulspor maçında ilk 11'de başlattık. Bu gibi değişiklikleri bundan sonraki süreçte de yapabiliriz. Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak, camiamızın bu 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz. Bunu da birlikte başaracağız."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sağlam yönetiminde ilk olarak ısınma koşusu yapan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı bitirdi.