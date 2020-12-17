Samsunspor'da futbolculara para cezası

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, geçen hafta Bursaspor karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle futbolculara 30'ar bin lira para cezası verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın 14. hafta maçında deplasmanda Bursaspor'a 3-0 mağlup olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bursaspor takımı ile oynadığı futbol müsabakasında armamıza ters düşen mücadele sergileyerek almış olduğu ağır yenilgi, başta yönetim kurulu başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere taraftarımız ve tüm camiamızı derinden üzmüştür. Alınan bu ağır mağlubiyet 10 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın vefatının ardından olması üzüntümüzü daha da arttırmıştır. Bu nedenle yönetim kurulumuz 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında aldığı karar gereği profesyonel futbol takım oyuncularımıza 30'ar bin lira para cezası uygulanmasına karar vermiştir."