Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Samsunspor'da futbolculara para cezası
17.12.2020 - 21:49 | | AA

Samsunspor'da futbolculara para cezası

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, geçen hafta Bursaspor karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle futbolculara 30'ar bin lira para cezası verildi.

Samsunspor'da futbolculara para cezası
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, geçen hafta Bursaspor karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle futbolculara 30'ar bin lira para cezası verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın 14. hafta maçında deplasmanda Bursaspor'a 3-0 mağlup olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bursaspor takımı ile oynadığı futbol müsabakasında armamıza ters düşen mücadele sergileyerek almış olduğu ağır yenilgi, başta yönetim kurulu başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere taraftarımız ve tüm camiamızı derinden üzmüştür. Alınan bu ağır mağlubiyet 10 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın vefatının ardından olması üzüntümüzü daha da arttırmıştır. Bu nedenle yönetim kurulumuz 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında aldığı karar gereği profesyonel futbol takım oyuncularımıza 30'ar bin lira para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

Samsunsporda futbolculara para cezası

Beşiktaş'tan Rosier paylaşımı | 'Deli Yürek'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mehmet Topuz dolandırıldı!
    Mehmet Topuz dolandırıldı!
  2. Şahin'den Fatih Terim açıklaması!
    Şahin'den Fatih Terim açıklaması!
  3. TFF'den açıklama!
    TFF'den açıklama!
  4. Süleyman Hurma: "Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum"
    Süleyman Hurma: "Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum"
  5. "Bugünü taraftarımıza unutturacağız"
    "Bugünü taraftarımıza unutturacağız"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Marcao şoku! Bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart

Son dakika - Galatasaray'da Marcao şoku! Bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart

Marcelo Saracchi: "Sahanın küçük olması..."

Marcelo Saracchi: "Sahanın küçük olması..."

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim kırmızı kart gördü!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim kırmızı kart gördü!

Okan Buruk: "Ortada yaşadığımız başarısızlık var"

Okan Buruk: "Ortada yaşadığımız başarısızlık var"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet