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18.07.2020 - 13:22 | | Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

Samsunspor'da Gökhan Meral'in sözleşmesi feshedildi

Karadeniz ekibi, Gökhan Meral ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Samsunspor'da Gökhan Meral'in sözleşmesi feshedildi
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TFF 1'inci Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Samsunsporda Gökhan Meralin sözleşmesi feshedildi

Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

 

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