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27.04.2020 - 08:32 | | Sabah

Samudio: Emre Akbaba'ya kendimi affettirdim

Çaykur Rizesporlu Braian Samudio, Galatasaraylı oyuncu Emre Akbaba ile görüştüğünü açıkladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynanan maçta Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda yer alan Samudio, “Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Ondan özür diledim. Emre artık futbola döndü ve goller atıp takımına şampiyonluk için katkı veriyor.” dedi.

Samudio: Emre Akbaba'ya kendimi affettirdim

Çaykur Rizespor'un Paraguaylı hücum oyuncusu Samudio, Türkiye'deki kariyerinden geçen sezon sebep olduğu talihsiz olaya kadar tüm merak edilenleri paylaştı.

Geçen sezon 11 Mayıs'taki Çaykur Rize-G.Saray mücadelesinde Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda yer alan Paraguaylı oyuncu, o anda yaşadığı üzüntünün tarif edilemez olduğunu söyledi. Kendisini affettirmek için önce telefonla Emre'yi aradığını ve ardından da menajeri Bayram Dağdeviren ile birlikte oyuncudan yüz yüze af dilediğini açıkladı.

Samudio, "Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Kaza oldu. Şükürler olsun ki Emre futbola döndü. İyi oynuyor, goller atıyor ve takımına şampiyonluk yolunda katkı sağlıyor. Onunla tanıştım. Emre'yi karakter olarak çok sevdim, güzel bir kariyeri, en iyisini hak ediyor. Karşılıklı olarak konuştuk ve beni affetti" ifadelerini kullandı.

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Samudio: Emre Akbabaya kendimi affettirdim

 

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