Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti
31.01.2018 - 12:54 |

Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti

Atiker Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti.

Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti
ABONE OL

Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde sona gelinirken golcü futbolcu ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o'yu renklerine bağladı.

Dün gece özel uçakla Konya'ya gelen Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Eto'o, sağlık kontrolünden geçti. Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ile birlikte gelen Samuel Eto'o MR cihazına alınarak kontrolleri yapıldı ve kan verdi.

Yıldız futbolcuya hastanede bekleyenler yoğun ilgi gösterdi. Eto'o ile fotoğraf çekinen bir hasta yakını kadın,

'Çok goller atacak' diyerek futbolcuya başarılar diledi.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber