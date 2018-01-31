31.01.2018 - 12:54 |
Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti
Atiker Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti.
Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde sona gelinirken golcü futbolcu ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o'yu renklerine bağladı.
Dün gece özel uçakla Konya'ya gelen Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Eto'o, sağlık kontrolünden geçti. Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ile birlikte gelen Samuel Eto'o MR cihazına alınarak kontrolleri yapıldı ve kan verdi.
Yıldız futbolcuya hastanede bekleyenler yoğun ilgi gösterdi. Eto'o ile fotoğraf çekinen bir hasta yakını kadın,
'Çok goller atacak' diyerek futbolcuya başarılar diledi.