Samuel Holmen'den Fenerbahçe itirafı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Konyaspor'un Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, maçın tek golünü atan Samuel Holmen açıklamalarda bulundu. İsveç basınına bir röportaj veren oyuncu Fenerbahçe dönemi ve geleceğine dair konuştu.

'Konyaspor kalmamı istiyor'

Sarı-lacivertli ekipten yeşil-beyazlılara kiralık olarak giden 31 yaşındaki futbolcu, "Konyaspor benim takımda kalmamı çok istiyor. Ben ne zaman konuyu masaya yatırmaya hazır olursam o zaman görüşmelere başlayabileceğimizi söylediler. Böyle olması insanın hoşuna gidiyor. Ancak sanırım ben karar vermek için bir süre daha bekleyeceğim. Baharla birlikte neler olacağı netleşecektir, bu konuda stres yapmıyorum. Çok uzun süredir Türkiye'deyim. Farklı bir şeyler denemek her zaman keyifli olmuştur" dedi.

'İlk kez futboldan keyif alıyorum'

Fenerbahçe'de kulübeye mahkum olduğunu, Konyaspor'da ise banko oyuncu olması konusunda konuşan oyuncu, "Bu değişim daha çok güvenle ilgili. Artık risk almak konusunda cesaret gösterebiliyorum. Bir pas hatası yaparsam, hocamın bana güvenmeye devam ettiğini biliyor ve sıradakinde rayına oturtuyorum. Fenerbahçe'de bir maç iyi oynamazsam, sonraki maç yedek kalacağımı biliyordum. Dolayısıyla şimdiki durumla onun arasında fark var. Düzenli forma giyiyorum, gerçek seviyeme geri döndüm. Uzun yıllar sonra ilk kez futboldan keyif alıyorum" diye konuştu.

Kardeşle buluşma planı

Kardeşi Sebastian Holmen'in Dinamo Moskova forması giydiğini anımsatan Samuel Holmen, Rus ekibinde kendisiyle buluşma ihtimali olup olmadığı yönünde, "Her zaman söylemişimdir. Bir gün eve dönüp kardeşimle Elfsbuorg'da oynamayı istiyorum. Şu an için bu ihtimal zayıflamış görünüyor çünkü o Rusya'ya gitti. Ancak aynı menajerle çalıştığımızı unutmamak gerekir. Sebastian ise bence kendisi adına iyi bir tercih yaptı. Milli takıma seçilmesi ve ilerde büyük kulüplerde oynaması da kolaylaşacaktır" değerlendirmesini yaptı.

EURO 2016 değil, tatil öncelikli

Süper Lig'de şu ana kadar 4 gol-2 asistle oynayan ve takımının yenilmezlik serisinde önemli bir payı bulunan İsveçli futbolcu, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2016 için de düşüncelerini açıkladı. Ülkesi ile dev turnuvada forma giyme ihtimalini değerlendiren Holmen, "Erik Hamren beni arar da milli takıma davet ederse bunun üzerine şüphesiz ki kafa yoracağım. Ancak şu an milli takım için çalışmıyorum. Yazın tatil yapmayı umut ediyorum" şeklinde konuştu.