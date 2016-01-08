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HaberlerKonyaspor Haberleri Şan: '50 puan barajını geçeriz'
08.01.2016 - 12:25 | | AA

Şan: '50 puan barajını geçeriz'

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, ikinci yarı hem kupa hem de ligde adından söz ettirecek bir Konyaspor'u taraftara ve tüm Türkiye futbol kamuoyuna izlettireceklerini belirtti.

Şan: '50 puan barajını geçeriz'
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Şan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ilk yarıda Konyaspor tarihinin en yüksek puanını topladıklarını kaydetti.

Kendilerini zorlu bir ikinci yarının beklediğine işaret eden Şan, "Antalya'da güzel bir kamp dönemi geçiyor. İkinci yarı hem kupada hem de ligde yine adından söz ettirecek bir Konyaspor'u taraftarlarımıza ve tüm Türkiye futbol kamuoyuna izlettireceğiz" şeklinde görüşlerini aktardı.

Başkan Şan, Süper Lig'in ikinci yarısında 50 puan barajını geçmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum lig tarihimizde yeni bir rekor olacak. İkinci yarı kendi evimizde zor gibi gördüğümüz rakiplerle karşılaşacağız. En azından sahamızda 'zor' dediğimiz rakipleri yenip, deplasmandan daha fazla puan çıkarırsak, 50 puan barajını rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyorum. Kupada da böyle devam edersek, daha üst turlara çıkacağımıza inanıyorum. Her iki kulvarda da Konyasporumuzu başarılı günlerin beklediğini düşünüyorum."

Transfer dönemine de değinen Ahmet Şan, takımdan bazı futbolcuların ayrıldığını, yeni gelecek oyuncuların da olacağını bildirdi.

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