17.10.2017 - 12:07 | | AA
San Antonio Spurs, Aldridge'in sözleşmesini uzattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs, pota altı oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sözleşmesini uzattı.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Spurs'ün 32 yaşındaki Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Aldridge'in 3 yıllık kontrat karşılığında 72,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
Portland Trail Blazers tarafından 2006 draftında 1 numaradan seçilen ABD'li basketbolcu, takımında 9 sene forma giydikten sonra 2015'te Spurs'e imza atmıştı. Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Aldridge, NBA'de 19,1 sayı, 8,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.