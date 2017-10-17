Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri San Antonio Spurs, Aldridge'in sözleşmesini uzattı
17.10.2017 - 12:07 | | AA

San Antonio Spurs, Aldridge'in sözleşmesini uzattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs, pota altı oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sözleşmesini uzattı.

San Antonio Spurs, Aldridge'in sözleşmesini uzattı
ABONE OL

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Spurs'ün 32 yaşındaki Aldridge'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Aldridge'in 3 yıllık kontrat karşılığında 72,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Portland Trail Blazers tarafından 2006 draftında 1 numaradan seçilen ABD'li basketbolcu, takımında 9 sene forma giydikten sonra 2015'te Spurs'e imza atmıştı. Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Aldridge, NBA'de 19,1 sayı, 8,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

San Antonio Spurs, Aldridgein sözleşmesini uzattı

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber